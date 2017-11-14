أمير الكويت يبحث مستجدات الوضع العربي مع أبو الغيط

الكويت (وام)

أعلنت جامعة الدول العربية، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، التقى، أمس، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تم استعراض الوضع الإقليمي بشكل عام، وتطورات عدد من الموضوعات والقضايا التي تكتسب أولوية، خاصة على المستوى العربي خلال الفترة الراهنة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول كيفية العمل على المحافظة على أمن واستقرار المنطقة العربية، خاصة في ظل تصاعد التحديات والتهديدات التي يواجهها عدد من الدول العربية والمنطقة بشكل عام، واستمرار النزاعات المسلحة في كل من سوريا وليبيا واليمن، واتساع دائرة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يمكن أن يؤثر على سيادتها ووحدتها الإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية العمل من أجل المحافظة على الوحدة والتماسك الداخلي في مختلف الدول العربية، والوقوف أمام محاولات التدخل الخارجي، ومحاولة جسر الهوة في وجهات النظر بين الأطراف العربية. وأوضح المتحدث أن أمير الكويت حرص على الإشارة في هذا الصدد إلى محورية دور الجامعة العربية خلال هذه المرحلة المهمة، مؤكداً مساندته ودعم دولة الكويت لعمل الأمين العام والجامعة العربية، وأهمية تفعيل دورها في التفاعل مع مختلف القضايا العربية ذات الأولوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة أبعاد الاجتماع الوزاري الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده يوم الأحد المقبل، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، لتناول موضوع التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، كما شهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لاستكمال عملية المصالح الفلسطينية.