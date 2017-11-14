84 مليار درهم صفقات «دبي للطيران»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

ارتفعت إجمالي قيمة الصفقات والعقود المبرمة، والمعلنة خلال معرض دبي للطيران 2017 إلى نحو 84.76 مليار درهم، بعد تسجيل صفقات بقيمة 14 مليار درهم في اليوم الثاني.

وفازت شركة بوينج الأميركية بطلبية ثالثة في اليوم الثاني لبيع 20 طائرة بوينج (737 ماكس 8) بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار (نحو 8 مليارات درهم) لشركة «ألافكو» الكويتية المتخصصة في تمويل شراء وتأجير الطائرات. كما أعلن اللواء ركن طيار، إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة للمعرض، عن صفقات للقوات المسلحة بقيمة بلغت 3.27 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة العربية للطيران، عن توقيع اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز إيرباص (A321neo) مع شركة التمويل Air Lease Corporation بقيمة دفترية تصل إلى 2.79 مليار درهم.

ورفعت شركة بوينج من مبيعاتها خلال أول يومي المعرض إلى 70.4مليار درهم بعد أن وقعت اتفاقية مع طيران الإمارات في اليوم الأول، لبيعها 40 طائرة 787-10 دريملاينر بقيمة 15.1 مليار دولار (55.4 مليار درهم)، وصفقة أخرى لبيع خمس طائرات من طراز 787-8 دريملاينر للخطوط الجوية الأذربيجانية بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار (نحو 7 مليارات درهم)، إضافة إلى الصفقة التي أبرمتها مع شركة ألافكو.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات والعقود المبرمة والمعلنة خلال اليوم الأول نحو 71 مليار درهم (19.3 مليار دولار)، شملت الطلبيات المدنية والعسكرية، بعد أن أعلنت طيران الإمارات التزامها بشراء 40 طائرة بوينج 787-10 دريملاينر بقيمة 15.1 مليار دولار (55.4 مليار درهم)، في صفقة رفعت إجمالي قيمة الطلبيات الجديدة لطيران الإمارات مع شركة بوينج إلى 90 مليار دولار(330.6 مليار درهم) والتي شملت كذلك صفقة ال 150 طائرة بوينج من طراز 777 اكس بقيمة 75 مليار دولار.

ويتوقع المراقبون أن تشهد بقية أيام المعرض الإعلان عن مزيد من الصفقات الضخمة، حيث تشير التوقعات إلى قرب إعلان طيران الإمارات عن توقيع صفقة أخرى مع شركة إيرباص للإعلان عن طلب شراء مجموعة جديدة من طائرات الإيرباص ايه 380، فضلاً عن الإعلان عن صفقات لمحركات الخاصة بالطائرات الجديدة لطيران الإمارات.

وشملت صفقات المعرض في يومه الأول الإعلان كذلك عن صفقات للقوات المسلحة الإماراتية بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم، إلى جانب صفقة أخرى لشركة بوينج بقيمة 1.9 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار) لبيع خمس طائرات من طراز 787-8 دريملاينر وطائرتين شحن لمصلحة شراكة أزال الأذربيجانية.