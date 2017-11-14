فرنسا: عدم تدخل إيران في لبنان ضروري لاستقرار المنطقة

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس، تمسك بلاده بوحدة لبنان واستقلاله. وشدد على أن «عدم تدخل إيران في شؤون لبنان، شرط مهم لاستقرار المنطقة». وفي رد على أسئلة الصحفيين، قبل بدء مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، كرر تأكيده أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الدستور اللبناني.

وقال: «قلقون إزاء الوضع في لبنان، حيث تربطه علاقات تاريخية طويلة مع فرنسا. ونحرص على استقراره ووحدته. وحريصون على عدم التدخل في شؤونه الداخلية». وأمل لودريان بأن «تتمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن».

كما رد لودريان على سؤال حول وجود رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري «حراً طليقاً» في السعودية، كما أكد في مقابلة أجراها أمس الأول بالقول «لا داعي لعدم تصديق كلام الحريري».

وتابع قائلاً: «في الظرف الراهن هو يصرح بأنه طليق الحركة، ولا داعي لدينا لعدم تصديق كلامه».