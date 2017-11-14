لا خطط لتخارج «الاتحاد للطيران» من الشراكات القائمة

حوار: مصطفى عبدالعظيم

تؤسس الاتحاد للطيران لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الصحي المدروس بالبناء على النجاحات السابقة التي حققتها الشركة منذ انطلاقها، حيث تقوم الشركة حالياً بمراجعة شاملة لاستراتيجيتها التشغيلية والتي تتضمن شبكة الوجهات وحجم الأسطول وعمليات التسويق والمبيعات والتوزيع، بحسب بيتر بومجارتنر الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد بومجارتنر، في حواره مع «الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران، عن عدم وجود خطط لدى الشركة في الوقت الراهن للتخارج من الشركات التي تمتلك حصصاً بها أو التخطيط للدخول في استثمارات جديدة بشركات طيران أخرى في المستقبل، مؤكداً أن ما حدث من «إير برلين» و«إليطاليا» لن يوقف خطط الاتحاد للطيران بالنسبة للشركات القائمة التي تحقق نجاحات كبيرة مثل «جيت إيروايز».

وأوضح أن عام 2017 شكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة وكان بمثابة عام التغيير والتطور والإعداد للمستقبل بخطط واستراتيجيات، حيث شهد تغيرات كبيرة على مستوى الإدارة وبعض الشركات التي تمتلك بها الشركة حصصاً، مؤكداً أن هذه التطورات شكلت بحد ذاتها مقدمة لمرحلة جديدة من النضج وفرصة لإعادة وضع الشركة على مسار النجاح والنمو، من خلال نهج واضح للنمو والتطور للعقد المقبل.

وتوقع أن يشكل عام 2018 امتداداً للعام 2017 فيما يتعلق بوتيرة النمو الذي ستقوده عمليات الشركة في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على الأسواق التي تخدم استراتيجية أبوظبي السياحة والتي تشكل المصدر الرئيسي لتدفقات السياح، خاصة بعد افتتاح اللوفر أبوظبي، الذي يشكل بدوره علامة فارقة في تاريخ صناعة السياحة بالإمارات والمنطقة.