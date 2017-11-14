300 مليون درهم استثمارات «بن بطي» بقطاع النفط والغاز

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الشيخ حامد بن خادم آل حامد، رئيس مجموعة بن بطي، أن استثمارات المجموعة في قطاع النفط والغاز تصل إلى نحو 300 مليون درهم.

وأوضح لـ «الاتحاد»، أن مشاركة المجموعة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» تأتي في إطار اهتمام المجموعة بتوسعة أعمالها بقطاع النفط والغاز، مؤكداً أن المعرض بات يحتل مكانة دولية مهمة، وبما يكرس مكانة أبوظبي العالمية بقطاع البترول.

وأكد أهمية المعرض في التواصل بين الشركات المتخصصة بالقطاع، وعقد الصفقات، مؤكداً أن «أديبك» يوفر فرصاً مثالية بين الشركات لبدء أعمال جديدة.

وأشار إلى نمو أعمال «بن بطي» بنحو 12% خلال عام 2017، مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً تحسن أداء المجموعة خلال العام المقبل، لاسيما بقطاع البترول، مع تزايد المؤشرات على استقرار أسواق النفط.