3.67 مليــار درهم استثمـــارات «زاخر مارين» خلال 3 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

باشرت شركة زاخر مارين للخدمات البحرية إنشاء 3 منصات بحرية بترولية جديدة بالإمارات والسعودية بقيمة 1.2 مليار درهم، فيما وقعت عقوداً لإنشاء 5 منصات جديدة بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، بحسب علي العلي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أوضح أن حجم استثمارات الشركة تجاوز مليار دولار (3,67 مليار درهم) خلال 3 سنوات.

وقال العلي في تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» إن الشركة تدرس توقيع اتفاقيات جديدة خلال المعرض، لافتا إلى وجود مفاوضات قوية لتنفيذ أعمال جديدة في الصين.

وذكر أن الشركة باشرت تنفيذ نحو 65 منصة في 15 دولة، حيث تتوسع الشركة في السعودية والكويت والمكسيك وتنزايا وتونس وليبيا.

وأوضح العلي أن الشركة تأسست منذ عام 1984، حيث تضم نحو 2000 عامل، و200 موظف إداري، موضحا أنه ضمن خطط التوسع الإستراتيجي التي قامت بها الشركة، تم الانتقال إلى المقر الجديد في منطقة آيكاد 2 التي تشرف عليها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث يقع المقر الجديد على مساحة 25 ألف متر مربع، مع وجود ورش للصيانة ومخازن ومستودعات إلى جانب رصيف بحري بطول 240 متراً للتعامل مع السفن والمنصات البحرية على اختلاف مهامها.