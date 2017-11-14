«إمداد» تعتزم دخول السوق السعودي

أبوظبي (الاتحاد)
قال علي عبد الملك، الرئيس التنفيذي لشركة إمداد المتخصصة في خدمات حقول النفط: «إن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الدخول إلى السوق السعودي الذي يعتبر من الأسواق الرائدة في مجال النفط والغاز، وتتوافر به فرص مهمة وكبيرة، يمكننا العمل بها، خاصة في ظل التكامل والتعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي، إلى جانب دراسة التوسع في عدد من الدول الأخرى مثل ليبيا».
وأضاف: «الشركة حققت أداءً متميزاً خلال العام الماضي، وحافظت على حجم أعمالها، ونسبة التشغيل لمعداتها، والقوى العاملة لديها، بنسبة 100%»، معرباً عن توقعاته بتحقيق النسبة نفسها خلال العام الجاري، حيث تواصل الشركة تنفيذ أعمال متخصصة بعمليات الحفر والصيانة في المنشآت البترولية ومراكز الإنتاج.
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وذكر عبد الملك أن أعمال الشركة تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول عمليات الحفر التي تستحوذ على 40% من أعمال الشركة، أما الجزء الثاني، فيتمثل في عمليات الصيانة المتخصصة، وتستحوذ على 60% من عمليات الشركة.
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وأوضح أن شركة إمداد تمثل 120 شركة عالمية من الناحية التجارية، تعمل في قطاعات النفط والصيانة والحفر، وغيرها من المجالات الأخرى، إلى جانب الأعمال الخاصة بشركة إمداد المتعلقة بالصيانة والحفر والخدمات البترولية.
وأشار إلى أن مشاركة الشركة في معرض أديبك تأتي ضمن جناح كبير، يضم 10 شركات أجنبية تحت مظلة «إمداد»، وهذه الشركات جديدة، تشارك للمرة الأولى، إلى جانب شركات قوية عاملة في المجال البترولي، تمثل الشركات الروسية 60% منها.