«إمداد» تعتزم دخول السوق السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

قال علي عبد الملك، الرئيس التنفيذي لشركة إمداد المتخصصة في خدمات حقول النفط: «إن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الدخول إلى السوق السعودي الذي يعتبر من الأسواق الرائدة في مجال النفط والغاز، وتتوافر به فرص مهمة وكبيرة، يمكننا العمل بها، خاصة في ظل التكامل والتعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي، إلى جانب دراسة التوسع في عدد من الدول الأخرى مثل ليبيا».

وأضاف: «الشركة حققت أداءً متميزاً خلال العام الماضي، وحافظت على حجم أعمالها، ونسبة التشغيل لمعداتها، والقوى العاملة لديها، بنسبة 100%»، معرباً عن توقعاته بتحقيق النسبة نفسها خلال العام الجاري، حيث تواصل الشركة تنفيذ أعمال متخصصة بعمليات الحفر والصيانة في المنشآت البترولية ومراكز الإنتاج.

واحتفلت «إمداد»، على هامش مشاركتها في معرض أديبك الذي انطلقت فعالياته أمس، بإكمال مشروع صيانة شاملة لمصنع أدنوك للسماد، وذلك بمدة قياسية، وبتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، حيث عملت الشركة لمدة تفوق 500 ألف ساعة عمل من دون وقوع أي إصابات خلال 30 يوماً.

وذكر عبد الملك أن أعمال الشركة تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول عمليات الحفر التي تستحوذ على 40% من أعمال الشركة، أما الجزء الثاني، فيتمثل في عمليات الصيانة المتخصصة، وتستحوذ على 60% من عمليات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد التوسع في أعمالها خلال الفرة المقبلة، في مجال خدمات عمليات الحفر، والتوسع في مجال الخدمات البحرية، عبر شركة مراكب، المملوكة بنسبة 51% لشركة إمداد.

وأوضح أن شركة إمداد تمثل 120 شركة عالمية من الناحية التجارية، تعمل في قطاعات النفط والصيانة والحفر، وغيرها من المجالات الأخرى، إلى جانب الأعمال الخاصة بشركة إمداد المتعلقة بالصيانة والحفر والخدمات البترولية.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في معرض أديبك تأتي ضمن جناح كبير، يضم 10 شركات أجنبية تحت مظلة «إمداد»، وهذه الشركات جديدة، تشارك للمرة الأولى، إلى جانب شركات قوية عاملة في المجال البترولي، تمثل الشركات الروسية 60% منها.