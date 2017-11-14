الهاشمي: «دبي للطيران» يشكل حاضنة للصناعات الجوية عالمياً

دبي (وام)

أكد اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران والمتحدث الرسمي، أن معرض دبي للطيران نجح في مواكبة المتغيرات العالمية في هذا القطاع واستطاع أن يحقق مواءمة واقعية مع متطلبات واحتياجات الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن المعرض يوفر فرصاً مهمة للشركات العالمية التي تسعى من خلاله مشاركتها إلى عرض أحدث منتجاتها في قطاع الطيران وفق تقنيات حديثة تحاكي العصر الحديث موضحاً أن المؤسسة العسكرية في دولة الإمارات تقوم بدور كبير في تعزيز تلك النوعية من المعارض إذ تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي بين دول العالم في المجالات العسكرية بمختلف أنواعها براً وجواً وبحراً حيث تعتبر المعارض العسكرية أحد أهم المؤشرات التي تسهم في تجسيد واقع التطور التكنولوجي في الصناعة العسكرية في الدولة.

وقال في حوار مع مجلة «درع الوطن»: إن معرض دبي للطيران يشكل حاضنة للصناعات الجوية المتطورة عالمياً، ويبلور في أهدافه فرصاً حقيقية لتلاقي الخبرات، وعرض التطورات الحديثة التي تواكب التقدم التكنولوجي، فضلاً عن الفرص التي يوفرها للشركات العالمية لعرض قدراتها وإمكاناتها التصنيعية، مما يوفر فرصاً هائلة لشراكات جديدة تساهم في تطوير وتقدم الصناعات الجوية عالمياً. وحول أبرز المشاهد الجديدة في الدورة الحالية للمعرض.

وأشار إلى أن معرض دبي للطيران يركز في مضمونه على تطبيق مسارات التطوير والتنمية لمواكبة المتغيرات العالمية في هذا القطاع، والأبرز في الدورة الحالية يتبلور في نمو عدد الشركات العارضة التي تصل إلى 1200 شركة ومؤسسة محلية وعالمية بواقع 40% من دول الشرق الأوسط و30% لشركات أوروبا فيما بلغت نسبة الشركات العارضة من الأميركيتين 10% فضلاً عن حجم الأعمال الذي يتنامى دورة تلو الأخرى، إضافة إلى عدد الزّوار المتوّقع أن يصل إلى أكثر من 75 ألف زائر هذا العام.