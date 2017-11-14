وكيل وزارة الدفاع يلتقي مسؤولين يابانيين

دبي (وام)

استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، في مكتبه بمعرض «دبي للطيران 2017»، كيتارو أونو نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، والفريق أراكي مدير التطوير الجوي للدراسات، اللذين يحضران فعاليات المعرض. وتم خلال الاجتماع - الذي حضره عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق - استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك. ورحب وكيل وزارة الدفاع خلال اللقاء بنائب وزير الدفاع البرلماني الياباني ومدير التطوير الجوي للدراسات، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين الإمارات واليابان التي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، وخاصة الدفاعي والعسكري.