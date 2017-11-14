بيع 249 ألف سيارة جديدة في الإمارات خلال 2017

يوسف العربي (دبي)

تصل مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات إلى 248.8 ألف مركبة بنهاية العام 2017، منها 199.5 ألف سيارة خاصة، ونحو 49.34 ألف سيارة تجارية، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» «BIM» البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق التي أكدت أن قطاع السيارات في الدولة الأفضل إقليمياً على مؤشر الفرص والمخاطر للعام 2017. وأكد التقرير الفصلي الذي صدر قبيل افتتاح الدورة 14 لمعرض دبي الدولي للسيارات الذي يبدأ فعالياته في دبي اليوم، أن قطاع السيارات في الدولة سيعاود النمو خلال العام 2018 حيث ترتفع المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 259 ألف مركبة منها 258.8 ألف مركبة خاصة، و53.27 ألف مركبة تجارية.

ووفق مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» استحوذت أكبر عشر شركات عالمية لإنتاج السيارات على 82.3% من مبيعات القطاع خلال النصف الأول من العام 2017، حيث تصدرت سيارات «تويوتا» بحصة بلغت نسبتها نحو 29.6% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 39.14 ألف سيارة جديدة خلال الفترة المشار إليها. وجاءت سيارات «نيسان» في الترتيب الثاني بحصة بلغت 16.7% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 22.11 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما حلت العلامة التجارية «ميتسوبيشي» ثالثاً بحصة سوقية بلغت نحو 9.6% وبإجمالي عدد وحدات بلغ 12.69 ألف سيارة جديدة.

وضمت قائمة أبرز عشر علامات تجارية في قطاع السيارات في دولة الإمارات شركة «بي إم دبليو» التي استحوذت على حصة سوقية بلغت 6.6% بعد بيع 8.684 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام 2017 يليها سيارات «كيا» بحصة بلغت نسبتها 4.1% ومبيعات عند مستوى 5.43 ألف سيارة، فيما بلغت الحصة السوقية لسيارات «لكزس» نحو 3.9% بإجمالي مبيعات 5.22 ألف سيارة. وبلغت الحصة السوقية لسيارات «فورد» في السوق المحلية نحو 3.5% بمبيعات 4.65 ألف سيارة، يليها «هيونداي» بحصة 3% ومبيعات 3.99 ألف سيارة، ثم «شيفروليه» بحصة بلغت نسبتها 2.9% ومبيعات 3.8 ألف سيارة جديدة، وأخيراً شركة هوندا بحصة بلغت 2.4% ومبيعات 3.1 ألف سيارة جديدة. وقال تقرير: «بي إم أي» إنه اعتباراً من العام 2018 فصاعداً، سيشهد قطاع السيارات في الإمارات نمواً متواصلاً ليصل لترتفع مبيعات السيارات الجديدة خلال العام 2019 بنسبة 8.1% لتصل 279.8 ألف سيارة، على أن تنمو مجدداً بنسبة 8.9% وصولاً إلى 304.7 ألف بنهاية العام 2020.

وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.