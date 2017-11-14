بيع 249 ألف سيارة جديدة في الإمارات خلال 2017

يوسف العربي (دبي)
تصل مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات إلى 248.8 ألف مركبة بنهاية العام 2017، منها 199.5 ألف سيارة خاصة، ونحو 49.34 ألف سيارة تجارية، بحسب تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» «BIM» البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق التي أكدت أن قطاع السيارات في الدولة الأفضل إقليمياً على مؤشر الفرص والمخاطر للعام 2017. وأكد التقرير الفصلي الذي صدر قبيل افتتاح الدورة 14 لمعرض دبي الدولي للسيارات الذي يبدأ فعالياته في دبي اليوم، أن قطاع السيارات في الدولة سيعاود النمو خلال العام 2018 حيث ترتفع المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 259 ألف مركبة منها 258.8 ألف مركبة خاصة، و53.27 ألف مركبة تجارية.
ووفق مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» استحوذت أكبر عشر شركات عالمية لإنتاج السيارات على 82.3% من مبيعات القطاع خلال النصف الأول من العام 2017، حيث تصدرت سيارات «تويوتا» بحصة بلغت نسبتها نحو 29.6% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 39.14 ألف سيارة جديدة خلال الفترة المشار إليها. وجاءت سيارات «نيسان» في الترتيب الثاني بحصة بلغت 16.7% وبإجمالي مبيعات يقدر بنحو 22.11 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما حلت العلامة التجارية «ميتسوبيشي» ثالثاً بحصة سوقية بلغت نحو 9.6% وبإجمالي عدد وحدات بلغ 12.69 ألف سيارة جديدة.
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وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.
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