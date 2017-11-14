البواردي يلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 دبي (وام) التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الزائرين لمعرض دبي للطيران 2017. واستقبل معاليه، بمكتبه في معرض «دبي للطيران 2017» أمس، كلاً على حدة، معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية لجمهورية سنغافورة، ومعالي أوليغ دفيغوليف رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية، واللواء أوليغ فوينوف مساعد وزير الدفاع للتعاون الدولي البيلاروسي، وإلين لورد وكيل وزارة الدفاع الأميركي للمشتريات والتكنولوجيا والمعلومات. جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط دولة الإمارات ودول الوزراء والمسؤولين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة. وتبادل معالي الوزير البواردي مع الضيوف وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة في المنطقة، والتحديات المشتركة في مجال الطيران، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والصناعي والتكنولوجي في مجال الدفاعات العسكرية المشتركة. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.