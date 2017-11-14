«غرفة دبي» تنظم المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

دبي (الاتحاد)

تعقد ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي، اليوم، ‬المؤتمر ‬العالمي ‬لجائزة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬للأعمال ‬2017 ‬الذي ‬سيشهد ‬إطلاق ‬الدورة ‬العاشرة ‬للجائزة، ‬والدورة ‬الثانية ‬من ‬جائزة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬لابتكار ‬الأعمال، ‬وذلك ‬في ‬أبراج ‬الإمارات ‬بدبي.

وتماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021، والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وتحت عنوان «محفزات النمو في الشركات الحديثة ودور العامل البشري»، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على محركات النمو الرئيسة في السوق، مع التركيز على أهمية الاستفادة من العامل البشري.

وسيشهد المؤتمر العالمي مشاركة نخبة من المتحدثين من الإمارات والعالم، وأبرز الشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي، حيث سيتناول المتحدثون مواضيع تركز على أهمية العامل البشري، وكيفية تحقيق الشركات للازدهار والتقدم في عصرنا.

وتتحدث في المؤتمر معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن أهمية تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل، وآثار ذلك على إنتاجية ومستقبل الشركات، والنتائج الإيجابية التي يمكن للشركات تحقيقها، من خلال الاستثمار في العامل البشري، وإيجاد بيئة عمل داعمة ومحفزة.

ويقدم المؤتمر رؤى فعالة وآليات عملية ومعلومات قيمة حول مواضيع متنوعة، أبرزها التغيرات الجذرية في بيئة الأعمال وكيفية التأقلم معها، وكيفية بناء قدرات العمالة بهدف تحمل ضغوطات العمل، بالإضافة إلى تغيير سلوكيات المستهلكين، وتوقعاتهم المستقبلية.

وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر جون هيجل رئيس مجلس إدارة «سنتر فور ذي إيدج ‏Center for the Edge»‬، ‬والمدير ‬التنفيذي ‬لشركة «‬ديليوت ‬للاستثمارات» ‬في ‬سيليكون ‬فالي ‬بالولايات ‬المتحدة ‬الأميركية، ‬وسوشانت ‬أبادياي ‬شريك ‬في ‬مجموعة «‬كورن ‬فيري ‬هاي» ‬في ‬الإمارات، ‬وموريس ‬بنتيل ‬مصمم ‬تجربة ‬العملاء رئيس ‬مؤسسة ‬تجربة ‬العملاء ‬في ‬بريطانيا، ‬و‬سايمون ‬ووكير ‬خبير ‬في «‬مستقبل ‬العمل ‬والإدارة» ‬في ‬بريطانيا.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، أهمية هذا المؤتمر والموضوع الذي سيتطرق له، مشيراً إلى أن مجتمعات الأعمال في مختلف أنحاء العالم تبحث باستمرار عن طرق جديدة للازدهار والتقدم، والتركيز على بناء قدرات العمالة، والاستفادة من العامل البشري، مؤكداً أن المؤتمر سيقدم رؤى فعالة وآليات عملية، يمكن أن تساعد المؤسسات للنمو والعمل بشكل أفضل. وسيفتح المؤتمر أبوابه لجميع الحضور من مختلف القطاعات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيشهد إطلاق الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.