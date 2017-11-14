«فوربس» تكشف عن أقوى 100 مدير تنفيذي في العالم العربي



تاريخ النشر: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 دبي(الاتحاد) كشفت «فوربس الشرق الأوسط»، للعام الخامس على التوالي، عن قائمتها العالمية تلاقي المحلية - أقوى 100 مدير تنفيذي في العالم العربي في احتفالية أقيمت بإمارة دبي، بحضور نخبة من قادة الأعمال والشخصيات العامة في المنطقة، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الرؤساء الإقليميين لكبرى الشركات في العالم. وتصدرت الشركات الأميركية قائمة الشركات العالمية التي تتخذ من المنطقة العربية مقراً لعملياتها الإقليمية، بينما هيمن قطاع التقنية في قائمة الشركات على القائمة، يليه قطاع المصارف. اختارت 94 من أصل 100 من كبرى الشركات العالمية الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، ما يعزز من مكانة الإمارات كمركز للأعمال التجارية العالمية. وأظهرت القائمة أن عدداً من الشركات العالمية الكبرى، فضلت تعيين قيادات عربية لإداراتها التنفيذية في المنطقة، حيث لوحظ في قائمة الـ 10 الكبار 5 مديرين تنفيذيين من أصول عربية، منهم: نبيل حبايب من (جنرال اليكتريك)، الذي حل في المرتبة الأولى من القائمة، وجورج الحداري في المرتبة الثانية من (HSBC القابضة) التي عملت على إدارة استقطاب استثمارات أجنبية للحكومات العربية مؤخراً، بينما جاء محمد سمير، رئيس شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا في العملاق الأميركي (بروتكتر آند غامبل) في المرتبة السابعة، فضلاً عن سامر أبو لطيف من (مايكروسوفت) العالمية في المرتبة التاسعة. يعود أغلب أصول المديرين التنفيذيين العرب الموجودين بالقائمة إلى لبنان ومصر.