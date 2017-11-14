محمد بن راشد يدشن «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين»

دبي (وام)

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» التي تعد أحدث وأكبر منشأة لتدريب طياري «طيران الإمارات» من المبتدئين المواطنين، إلى جانب تدريب الطيارين المبتدئين من مختلف شركات الطيران العالمية.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عرضاً تلفزيونياً عن مراحل إنشاء الأكاديمية في مدينة دبي للطيران بمنطقة جبل علي، ثم ضغط على الزر الخاص بالتدشين إيذاناً بافتتاحها رسمياً.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الإنجاز الرائع لـ «طيران الإمارات»، وأثنى على جهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والكوادر الوطنية المبدعة التي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير، حيث وصف سموه الأكاديمية بالصرح العلمي والتدريبي الشامخ الذي سيتخرج فيه شباب الوطن طيارين مبتدئين، يعملون على متن طائرات أسطول «طيران الإمارات» بعد تأهيلهم التأهيل النظري والعلمي اللازم، والذي يؤهلهم كي يكونوا طيارين محترفين في المستقبل.

في السياق ذاته، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من أجنحة الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران في يومه الثاني.