«مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» يوفّر آفاقاً جديدة للنمو

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» في 11 و12 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ليسلط الضوء على أهمية هذه الكيانات الاقتصادية، وتنمية المهارات، إضافة إلى تبادل الآراء والخبرات، والإطّلاع على أفضل الممارسات، فيما كشف المنظّمون عن برنامج حافل لهذا الحدث المرتقب.

ويستضيف مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية هذا المؤتمر ضمن مبادرة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ومركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقّع أن يستفيد جميع المشاركين الذين يمثّلون العديد من الهيئات من جميع أنحاء العالم، لكونه يضم مجموعة من أبرز المتحدّثين، مثل هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث سيعرضان رؤيتهما حول مثل هذه الهيئات والكيانات الاقتصادية، إلى جانب مشاركة واسعة من المتحدّثين.

من جهته، سيوضح باول بينيت، كبير موظّفي الإبداع في IDEO، كيفية تسخير المعرفة لرفع مستوى خدماتها، فيما سيتحدّث كذلك جريج بوجو، نائب رئيس التصميم في ماريتز غلوبال إيفنتس عن أهمية المشاركة في وضع التصوّرات المستقبلية والأهداف المشتركة.