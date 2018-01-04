الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي في 2018

سنغافورة (رويترز)

تتجه الصين هذا العام للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم، في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين.

والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، لكنها تستورد نحو 40% من احتياجاتها، لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.

وأظهرت بيانات من «تومسون رويترز ايكون» أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25% على أساس سنوي. وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50%.

وهذه البيانات، التي تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى الصين وتقديرات تدفق الواردات الشهرية عبر الأنابيب، هي بيانات أولية، نظراً لعدم توافر بيانات ديسمبر حتى الآن.