«الاقتصاد»: استرداد 100 ألف سيارة ودراجة من أسواق الدولة في 218 يوماً

بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي السيارات والدراجات المشمولة بعمليات السحب والاسترداد في الإمارات خلال 218 يوماً (31 مايو 2016 إلى 3 يناير 2017) نحو 100.038 ألف سيارة ودراجة بخارية وبحرية، بينها 3279 سيارة خلال يومي 2 و3 يناير 2017، بحسب تقرير الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس.
وأشار التقرير إلى أن طراز «نيسان ألتيما» 2013-2015، احتل المركز الأول بنحو 15098 سيارة في عمليات الاسترداد، التي تمت وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، واستجابة لحملات عالمية ومحلية أجراها عدد من مصنعي السيارات في العالم.
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وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
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وتعلن الوزارة على الفور عن حملات الاستدعاء التي غالباً ما تكون للسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى الأغذية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة وسحب السلع من الأسواق، وأشار النعيمي إلى أن المزود ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والكمية التي ينبغي استردادها من أسواق الدولة.
وأكد أيضاً استمرار التنسيق بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، وفق معايير موحدة في كل أسواق مجلس التعاون، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك، من خلال إخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق بشكل فوري، والإعلان عن إجراءات السحب في الصحف المحلية لتنبيه المستهلكين بإعادة تسليم المنتجات التي تم شراؤها من تلك الأصناف المخالفة.