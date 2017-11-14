«أبوظبي للأعمـال» ينظم ورشـة عمل في «دلما التجاري»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حملة توعية أصحاب المحال التجارية في مراكز أبوظبي التجارية بشأن اللوائح والإجراءات والاشتراطات والتعاميم المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

ونظم المركز مؤخراً ورشة عمل في مركز دلما التجاري في منطقة مصفح بأبوظبي شارك فيها أكثر من 50 شخصاً من أصحاب المحال التجارية بالمركز، حيث تم تقديم عرض يتضمن عدداً من التعاميم والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، بما يهدف إلى حفظ حقوق المستهلكين والتجار وأصحاب العلامات التجارية على حد سواء.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تعزيز التواصل مع أصحاب المنشآت التجارية في كبرى المراكز التجارية بأبوظبي، وتعريفهم بشكل مباشر بما تقوم به الدائرة من مبادرات ومشاريع من شأنها أن تسهم في فتح مجالات أوسع من الأنشطة الاقتصادية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

وأشار إلى أن الحملة التي تجوب المراكز التجارية في أبوظبي وتستمر في عدد من المراكز التجارية الكبرى في إمارة أبوظبي توفر لأصحاب المنشآت التجارية كافة المعلومات عن اهم الإجراءات والتعاميم المنظمة للنشاط التجاري في الإمارة بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز أبوظبي للأعمال ومبادراتها المتوافرة عبر تطبيق ADBC والموقع الإلكتروني للدائرة.