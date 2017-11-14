٪1.7 معدل التضخم في أبوظبي خلال 10 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 في أبوظبي 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي 107.9% للأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مرتفعاً من مستوى 106.1% ‬للفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي.

وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بأكبر نسبة (44.1%) في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وذلك نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.1%، وتلتها مجموعة «النقل»، التي ساهمت بنسبة 34.4% من مجمل معدّل الارتفاع المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.2%. أما تأثير المجموعات المنخفضة فقد تصدرته مجموعة «الترويح والثقافة»، التي تراجعت أسعارها بنسبة 6.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة في تخفيض معدل الارتفاع بنسبة 18.5%. ورصد تقرير مركز الإحصاء ارتفاعاً بنسبة 1.9% في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.0%، وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.4%. أورد التقرير ارتفاعاً بنسبة 2.1% في أسعار المستهلك للأسر المواطنة خلال النصف الأول من عام 2017.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 48.8% من مجمل الارتفاع الذي المسجل في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي، الذي بلغت نسبته 1.7% خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 44.3%، ومنطقة الظفرة بنسبة 6.9% من مجمل الارتفاع خلال فترة المقارنة نفسها.