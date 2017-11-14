1.86 مليار درهم أرباح «الدار العقارية» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي إيرادات شركة الدار العقارية 1.38 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي بنمو 27%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأرباح 588 مليون درهم بارتفاع 38% على أساس سنوي، وذلك باستثناء معاملة بيع (غير متكررة) في الربع الثالث من العام 2016 ووصل صافي الأرباح إلى 601 مليون درهم في الربع الثالث 2017، و1.86 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث وبلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية 604 ملايين درهم في الربع الثالث، ما يرفع إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية إلى 2.4 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017 وارتفعت إيرادات المشاريع التطويرية بنسبة 192% إلى 493 مليون درهم، مدفوعةً بالإيرادات المحققة من المشاريع التطويرية قيد الإنشاء وواصلت الأصول المدرة للإيرادات المتكررة تحقيق أداء قوي، وارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 360 مليون درهم في الربع الثالث 2017، و1.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية:

«نجحت شركة الدار في مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث 2017.

ويسهم الإقبال الكبير على مشروع«وترز أج»، أحدث مشاريعنا التطويرية والذي تم إطلاقه في معرض سيتي سكيب العالمي، في الارتقاء بمكانة الشركة وتعزيز سمعتها في مجال توفير عقارات عالية الجودة في وجهات رئيسية في العاصمة أبوظبي.