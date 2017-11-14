بوابة المقطع توقع اتفاقية تعاون مع «لوجنيك» في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت بوابة المقطع، المشغل والمطور لنظام مجتمع الموانئ الأول من نوعه في الإمارات والمملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي، اتفاقية تعاون مع لوجنيك، منصة الخدمات اللوجستية الوطنية، والتي تعمل تحت إشراف وزارة النقل الصينية.

حضر حفل التوقيع، الذي عقد في مدينة هانغتشو الصينية، غاو شينغفو - نائب الحاكم في مقاطعة تشجيانغ الشعبية، و شان هونغ جون - نائب مدير شعبة التعاون الدولي، وزارة النقل، و ليو زانشان - نائب الرئيس، معهد بحوث النقل البحري، وزارة النقل، وسونغ ديكسينغ - الرئيس التنفيذي لشركة سينوترانز أند كي أس كي القابضة.

جاء ذلك على هامش مشاركة بوابة المقطع في ورشة عمل بشأن تبادل المعلومات اللوجستية بين الموانئ الدولية، والاجتماع الثاني والعشرين لشبكة خدمات المعلومات اللوجستية لشمال شرق آسيا (نيل -نت)، الشبكة التعاونية الوطنية غير الربحية لتبادل المعلومات اللوجستية والتكنولوجية.

وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتورة نورة الظاهري، مدير عام بوابة المقطع، وجيو جيانبياو، مدير عام لوجنيك، سيتم ربط نظام مجتمع الموانئ بنظام لوجينيك والذي بدوره سيتيح تبادل المعلومات مع تسعة موانئ في الصين وبين موانئ أبوظبي التجارية.