«أبوظبي العالمي» يطرح مقترح «العضوية عن بعد» للمستثمرين الدوليين

أبوظبي (الاتحاد)

طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية ورقة استشارية جديدة حول إطار العمل المقترح لتطبيق «العضوية عن بعد» للمتعاملين والمستثمرين الدوليين، وإجراء بعض التعديلات لتعزيز نظام سوق رأس المال لسوق أبوظبي العالمي، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول الاقتراحات والتعديلات الجديدة.

ويسهم المقترح الجديد للعضوية عن بعد بتمكين الوسطاء المتواجدين خارج سوق أبوظبي العالمي من الوصول للبورصات وبيوت المقاصة المتواجدة داخل السوق، بما يعزز مشاركة المستثمرين الدوليين، ويسهل حركة الأنشطة المالية العابرة للحدود، ويزيد حجم السيولة في سوق رأس المال، حيث يتيح إطار العمل المقترح تعزيز التبادلات المالية في السوق عبر تمكين المستثمرين الدوليين من المتاجرة وتسوية عملياتهم التجارية بشكل مريح وضمن خيارات متعددة.

كما يمكّن المقترح المستثمرين الأجانب الحاصلين على «عضوية التجارة عن بعد» من الاستفادة من خدمات الشركات المهنية المتخصصة التي تتمتع بمعرفة ووصول لأسواق أبوظبي، والإمارات والمنطقة بشكل عام.

وتضم الورقة الاستشارية المطروحة عدداً من المقترحات الأخرى تشمل، الاعتماد على البيانات المقدمة من البورصات المتواجدة داخل سوق أبوظبي العالمي عوضاً عن تقارير الأشخاص المخولين لمراقبة الأنشطة التجارية، وتبسيط متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية داخل السوق.