«دبي للذهب» تضيف 44 عقداً لأسهم مفردة هندية آجلة

دبي(الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن إطلاق 44 عقدًا ممتازًا إضافياً للأسهم المفردة الهندية الآجلة، لتوسع بذلك فئة أصول الأسهم ضمن محفظتها.

ومع إدراج مجموعة إضافية من عقود الأسهم المفردة الهندية الآجلة، سيتمكن المتداولون المحليون والإقليميون من المشاركة في الأداء السعري للعديد من عقود الأسهم التي تندرج ضمن المؤشرات الرئيسية في الهند. وسيتم إدراج عقود إضافية من هذا النوع للتداول في البورصة في 8 ديسمبر 2017.

وتعكس عقود الأسهم المفردة الهندية الآجلة من بورصة دبي للذهب والسلع سعر أسهم هندية أساسية مختارة، لتوفر للمتداولين والمستثمرين القدرة على تكرار الأداء السعري لاستراتيجياتهم المعتادة في تداول عقود الأسهم، مع الاستفادة من مزايا منتجات عقود آجلة ومقاصة مركزية.

وسوف يوفر لهم هذا فائدة إضافية تتمثل في الوصول إلى عقود أسهم هندية مع الإلمام بجوانب التسوية النقدية. ويناسب هذا الأمر المشاركين في السوق سواء كانوا من المجتمع المهني أو التجزئة.