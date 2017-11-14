عمليات شراء ترفع تداولات الأسهم إلى 700 مليون درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تحسنت مستويات السيولة في أسواق المال المحلية بالدولة خلال جلسة التداولات يوم أمس، حيث تجاوزت قيمة التداولات في السوقين 700 مليون درهم، بدعم من نتائج بعض الشركات القيادية التي جاءت أفضل من التوقعات وعودة النشاط لبعض أسهم المضاربة، الأمر الذي أدى إلى تحسن في المزاج العام والرغبة لدى المستثمرين في الأسهم.

ومع أن أداء أسواق المال بالدولة تفاوت جزئيا، إلا أن عودة التفاؤل للمتعاملين في الأسواق وارتداد بعض الأسهم القيادية للأعلى، يعتبر مؤشرا على تحسن ملموس يمكن أن يعزز التداولات في أسواق الأسهم بالدولة.

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إنه بشكل عام هناك تماسك في الأسواق، والنتائج كانت مشجعة بدعم من نتائج إعمار، وبعض الأسهم القيادية، مما أدى إلى تحسن في المزاج العام للمستثمرين في الأسواق، وزاد مستويات السيولة التي تعتبر أفضل من متوسط الأداء خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف: أن الانخفاضات التي حصلت الأسبوع الماضي خلقت فرصاً للمستثمرين بالنسبة للأسهم التي تمتلك أسسا قوية ما أدى إلى ارتداد لعدد من الأسهم القيادية نحو الأعلى وشجع المتعاملين على التداول وتراجع المؤشر العام للأسعار لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم أمس، بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.09% ليغلق على 4370 نقطة تقريبا قريبا من مستواه ليوم أول أمس، وذلك وسط تداولات بلغت قيمتها 131 مليون درهم تم تداولها من خلال 1396 صفقة أبرمت على أسهم 30 شركة من الشركات المدرجة بالسوق حيث تم تداول نحو 64 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 10 شركات مقابل استقرار أسعار 7 شركات وإغلاق 13 شركة على انخفاض، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية ليوم أول أمس.