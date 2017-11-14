458 مليون درهم أرباح دانة غاز خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة دانة غاز «شركة دانة غاز وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة» بنسبة 381%، لتبلغ 458 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 95 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بحسب البيانات التي أفصحت عنها الشركة أمس.

وارتفعت الأرباح نتيجة عكس الفائض من استحقاقات إقليم كردستان العراق وارتفاع الإيرادات والدخل الآخر وانخفاض تكاليف التمويل.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت قيمتها 396 مليون درهم، مقارنة مع 374 مليون درهم في الربع الثالث من 2016، بارتفاع نسبته 6%، وكان ذلك ناتج عن ارتفاع أسعار الهيدروكوربونات في السوق، حيث ارتفع السعر بنسبة 14%، وبلغ 42 دولاراً أميركياً لكل برميل للمكثفات، العام الحالي، مقارنة مع 36 دولار خلال العام الماضي، وبلغ 26 دولاراً أميركياً لكل برميل من النفط المكافئ للغاز المسال. وارتفع إجمالي إيرادات شركة دانة غاز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 330 مليون دولار، وبلغ إجمالي أرباحها 86 مليون دولار، بنمو نسبته 18% و38% على التوالي، مقارنة بـ280 مليون دولار، و63 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2016.

وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «إننا مسرورون جداً بنتائج اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها مع حكومة إقليم كردستان العراق، والتي نعتقد أنها في صالح الطرفين، وتوفر فرصة مهمة لنا للبدء مرة أخرى في الاستثمار في أصولنا ذات المستوى العالمي هناك، وزيادة معدلات إنتاجنا بشكل كبير في المديين القريب والمتوسط.