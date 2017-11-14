458 مليون درهم أرباح دانة غاز خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة دانة غاز «شركة دانة غاز وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة» بنسبة 381%، لتبلغ 458 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 95 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بحسب البيانات التي أفصحت عنها الشركة أمس.
وارتفعت الأرباح نتيجة عكس الفائض من استحقاقات إقليم كردستان العراق وارتفاع الإيرادات والدخل الآخر وانخفاض تكاليف التمويل.
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وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «إننا مسرورون جداً بنتائج اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها مع حكومة إقليم كردستان العراق، والتي نعتقد أنها في صالح الطرفين، وتوفر فرصة مهمة لنا للبدء مرة أخرى في الاستثمار في أصولنا ذات المستوى العالمي هناك، وزيادة معدلات إنتاجنا بشكل كبير في المديين القريب والمتوسط.
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