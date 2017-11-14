ودائع غير المقيمين تتفوق على قروضهم بـ 55.3 مليار درهم

أبوظبي (وام)

تفوقت ودائع عملاء الجهاز المصرفي الإماراتي من غير المقيمين على حجم الائتمان المقدم لهم بمقدار 55.3 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وجاء التفوق الكبير لودائع غير المقيمين بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما شجع على ضخ سيولة جديدة في الجهاز المصرفي خاصة مع بداية النصف الثاني من العام، وذلك بهدف تحقيق أكبر نسبة من المكاسب المضمونة.

وتفصيلاً، بلغ رصيد ودائع غير المقيمين 188.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل قروض بقيمة 133 مليار درهم خلال الفترة نفسها التي تضمنها رصد المصرف المركزي.

وكانت السيولة التي دخلت إلى الجهاز المصرفي ارتفعت وتيرتها في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما ساعد البنوك على تسوية الفجوة التي كانت قائمة بين الودائع والقروض والمسجلة لصالح الأخيرة في وقت سابق نتيجة التوسع في تقديم الائتمان للعملاء على اختلاف تصنيفاتهم وعلى نحو يفوق الحد المسموح به من قبل المصرف المركزي. يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بشكل عام في الجهاز المصرفي بلغت 1.596 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.. وفي المقابل، فقد بلغ رصيد إجمالي القروض 1.58 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.