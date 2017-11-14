3.12 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة للدواجن»

أبوظبي (الاتحاد)

تراجعت الأرباح الصافية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف إلى 3.12 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 9.12 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بحسب البيانات التي أفصحت عنها الشركة أمس. وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 1.63 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري 2017، وجاء التراجع في الأرباح، وتكبد الشركة خسائر بالربع الثالث، بصفة عامة، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية، وتراجع إيرادات الاستثمارات، وارتفاع تكلفة التمويل.