73.4 مليون درهم الأرباح الصافية لـ «قيادة السيارات»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أرباحاً صافية بقيمة 73.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة مع 90.8 مليون درهم أرباحاً صافية حققتها الشركة في الفترة المقابلة من 2016، مسجلة تراجعا بقيمة 17.4 مليون درهم تقريباً تعادل انخفاضاً بنسبة 19% بحسب الإفصاح الصادر عن الشركة أمس.

وجاء التراجع في الأرباح رغم تخفيض قيمة المصاريف إلى 101.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع 107.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2016 وذلك نتيجة لتراجع أعداد الطلبة بنحو 2.4% ما يعادل انخفاض بمقدار 2100 طالب تقريبا خلال فترة المقارنة، ليستقر عدد الطلبة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 عند 84.8 ألف طالب.