30 مليار ريال قيمة معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية

الرياض (د ب أ)

قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، معاملات التجارة الإلكترونية في السعودية بين المستهلكين والشركات بحوالي 30 مليار ريال في عام 2016، لتكون أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس عن التجارة الإلكترونية في السعودية، إن متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت 4000 ريال، وكان 42% من المتسوقين عبر الإنترنت خلال العام الماضي قاموا بالشراء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وحسب الهيئة، شكلت الخدمات ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات.

وأشارت إلى أن سوق التجارة الإلكترونية السعودي يمر بطفرة نمو كبيرة، راهنة تطوير قطاع التجارة الإلكترونية السعودي بتنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.

وأكدت أن تحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التجارة الإلكترونية الناشئة في السعودية, مرتبط بدعم وعي المستهلكين وثقتهم بالتجارة الإلكترونية، ومنظومة الخدمات اللوجستية والمدفوعات، والبنية التحتية للاتصالات. وتقيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتقاها السنوي 2017 بعنوان «التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية» اليوم بمقرها الرئيس في مدينة الرياض، بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وعدد من المؤسسات المالية السعودية، وخبراء التجارة الإلكترونية.