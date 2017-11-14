أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

لندن (رويترز)

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق أمس، لكنها استقرت قرب أدنى مستوى سجلته في الجلسة السابقة مع تعرض المعدن النفيس لضغوط جراء ارتفاع الدولار والتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع الفائدة عدة مرات هذا العام والعام القادم.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1276.61 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن يوم الجمعة 0.7% مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 26 أكتوبر الماضي بفعل الأثر السلبي لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1277.10 دولار للأوقية. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار ودفع عوائد السندات للصعود، مما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وارتفع الدولار في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفي الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الاسترليني بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مصير حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الرغم من أن التركيز الرئيس للمستثمرين ما زال على كيفية وموعد نجاح إصلاح ضريبي أميركي مزمع.