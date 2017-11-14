«وهج البداير» على قمة الأمهار بـ 6. 92 نقطة

محمد حسن (دبي)

خطفت خيول مربط البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي الأضواء في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، وواصلت تألقها خلال المنافسات، حيث استطاعت أن تتصدر اثنين من أشواط اليوم الرابع للبطولة التي انطلقت الخميس الماضي بنادي أبوظبي للفروسية، ونظمتها جمعية الخيول العربية، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجمعية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الجمعية.

واشتملت فعاليات اليوم الرابع على الشوط الخامس للأمهار الصغيرة والشوط السادس للأمهار عمر سنتين والتي احتوت على 7 أقسام، واستهل الفوز «اي ال آر الرشيد» ليوسف محمد علي الرشيد، الذي أحرز المركز الأول في القسم (B) من الشوط الخامس، ونال 91.3 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «كي ايه ناهي» لخالد غانم العميري برصيد 91 نقطة، وحل ثالثاً بنفس عدد النقاط «مياس المياس» لمربط المياس، لكن تفوق الأول بعد الرجوع لدرجة كل منهما في معيار «الحركة».

وتصدر «حيدر إم إس» لمربط مندره القسم (C)، محققاً 91.3 نقطة، وجاء في المركز الثاني «إم زد نادر» لمربط المزيد وحصل على 90 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «إي إس نوماس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ونال 89.3 نقطة.

وحصل على المركز الأول في القسم (D) «رامي البداير» محققاً 92.1 نقطة، تلاه في المركز الثاني «إس كيو شداد» لمربط الصقران ونال 91.1 نقطة، وجاء «آر اي رويال ميراج» لمحمد سيف لمشورب الحبسي في المركز الثالث برصيد 90.3 نقطة.