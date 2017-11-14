الجزيرة يوقع مذكرة تفاهم مع منتدى أورانج الهولندي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي الجزيرة مذكرة تفاهم مع «منتدى أورانج الهولندي الرياضي»، في إطار تعزيز علاقات التعاون المشتركة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسستين.

وتم توقيع المذكرة خلال حفل استقبال أقامه فرانك مولين، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، ووقع على المذكرة عايض مبخوت الهاجري، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وكامل سميولدرس، مؤسس منتدى أورانج الرياضي الهولندي.

وقال عايض مبخوت الهاجري: «تسهم شراكتنا مع منتدى أورانج في بناء علاقة تعاون مثمرة للطرفين على المستويات الرياضية والتجارية والتسويقية، وتعكس في نفس الوقت حرص النادي على إقامة الشراكات مع أهم المؤسسات الرائدة العالمية للارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني، ولترسيخ الدور الذي يلعبه نادي الجزيرة باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في تقوية العلاقات الرياضية والاجتماعية والدبلوماسية أيضاً بين الدول والشعوب الصديقة».

من جانبه، قال كامل سميولدرس: «فخورون بالتعاون مع نادي الجزيرة، الذي سيكون بإمكانه الآن بناء علاقات شراكة مع الأعضاء المشتركين في منتدى أورانج بهولندا، وسيكون بإمكان النادي أيضاً الاستفادة من الخبرات الرياضية والتجارية الهولندية الواسعة، كما نتطلع للاستفادة من المشروع الكروي والاقتصادي الكبير الذي ينفذه النادي، وواثقون من أن شراكتنا مع الجزيرة ستكون مثمرة للطرفين، وستستمر لسنوات طويلة».