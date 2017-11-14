تل مرعب يدشن نسخته الجديدة 28 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

وضع نادي ليوا الرياضي أجندة مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2018 الذي ينطلق 28 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 5 يناير وسط مشاركة وحضور محلي وعالمي كبير في مختلف فئات وبطولات المهرجان.

واعتمد نادي ليوا تواريخ ومواعيد إقامة المهرجان الذي تتواصل الإعدادات والتجهيزات له من قبل كوادر النادي ومختلف اللجان، حيث من المقرر أن نشهد هذا الموسم دخول بطولات ورياضات جديدة يعلن النادي عنها قريباً وبشكل رسمي، وسيكون ختام المهرجان مع منافسات صعود تل مرعب في اليومين الأخيرين من المهرجان، بالإضافة إلى افتتاح المنافسات مع حلبة الاستعراض الحر في اليوم الأول والثاني للمهرجان.

وتوجه عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مثنياً على الدعم اللامحدود والتوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة، وقال: «وصلنا من خلال تنظيم مهرجان ليوا الرياضي إلى درجات عالية من التفوق، واستطعنا اجتذاب العديد من المشاركين والمتابعين للحدث، نظراً لتنوع الفئات واشتمالها على العديد من الرياضات التي مزجت بين الحديث والقديم».

وأكد القبيسي أن الإضافات الجديدة للمهرجان ستساهم في نجاح أكبر وتعزيز الحضور، لا سيما أن هناك بطولات جديدة تحظى بشعبية كبيرة، وقال: المنافسات الجديدة ستشعل إثارة أكبر في الحدث، وبشكل عام فإننا سنركز على ظهور المسابقات والمنافسات كافة بالصورة نفسها، وسنعطيها الاهتمام نفسه، خاصة أنها تشهد مشاركة وإقبالاً متزايداً، تمكنا من خلال مهرجان ليوا الدولي أن نفتح المجال للشباب لإظهار طاقاتهم القوية وإبداعاتهم.

واعتبر أن منافسات تل مرعب والمهرجان أصبح ضمن الخريطة السياحية للدولة، لما تشهده من حضور دولي وعالمي في فترة إقامة المنافسات والسباقات وعلى مدار العام، قائلاً: «أصبحت منطقة الظفرة الآن وبشكل دائم محطة سياحية، لقد عززنا الدور السياحي للمنطقة من خلال إقامة مهرجان ليوا الرياضي وتنوع الفعاليات الرياضية والتراثية خلاله، ومن أجل ذلك فإننا نتطلع إلى الارتقاء بصورة المهرجان هذا الموسم، حيث إنه سيحمل هوية الإمارات بكل تأكيد أمام السياح والجمهور القادم».