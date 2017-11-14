السركال يزور مقر هيئة الرياضة

دبي (الاتحاد)

استهل يوسف يعقوب السركال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مهمته رسمياً أمس كرئيس للهيئة العامة لرعاية للرياضة، في أول زيارة له بعد تقلده المنصب،

حيث قام بجولة داخل مبنى «الهيئة» تفقد خلالها إدارات وأقسام «الهيئة»، والتقى عدداً من المديرين والموظفين. وعقد السركال اجتماعاً في إدارة الشؤون الرياضية، بحضور عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد لـ«الهيئة»، وخالد عبدالله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، اطلع من خلاله على أبرز الملفات والقضايا المعنية بالقطاع الرياضي، وتعرف إلى آلية سير العمل في «الهيئة».