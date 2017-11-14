بلدية دبي تتفوق في الريشة

رضا سليم (دبي)

تصدرت 3 لاعبات قمة منافسات بطولة الشطرنج المقامة حالياً بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن منافسات النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تنظمها اللجنة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.

وصعدت منى الهرمودي وربيعة المرزوقي وعايشة عيسى الزرعوني إلى القمة بعد الجولة الرابعة من المنافسات، برصيد 4 نقاط مع نهاية الجولة الخامسة، في حين تساوت 10 لاعبات في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، هن هيفاء آل علي وعليا خالد وميسون نارش، وبالافي فيكاس وايمي مونبوباني وسيرفاني سامبات وأمينة إسلام وعليا حسين وشرارة إسماعيل وماسلينا إسماعيل.

وتلتقي في الجولة الخامسة منى الهرمودي مع عايشة الزرعوني على الطاولة الأولى في لقاء فض الاشتباك على القمة، فيما تواجه ربيعة المرزوقي منافستها عليا خالد على الطاولة الثانية، وهيفاء آل علي مع ايمي مونبوباني، وعليا حسين مع شرارة إسماعيل، وماسلينا إسماعيل مع ميسون نارش.

وفي كرة اليد، دشن فريق النيابة العامة حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فريق ديوا بنتيجة 17- 5، في صالة دبي ستارز بمنطقة المزهر، فيما نجح فريق هيئة الطرق من الفوز على ورشة حكومة دبي 27 - 17، وتشهد المنافسات اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي بلدية دبي في أول ظهور له في البطولة مع ديوا الخاسر في المباراة الافتتاحية، ويبحث عن التعويض وهي المواجهة التي تقام في الخامسة مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية، النيابة العامة مع ورشة حكومة دبي، ويشارك في منافسات كرة اليد 5 فرق وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد.