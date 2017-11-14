منصور المنصوري يبحر بطموحات الفيكتوري تيم

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الفيكتوري تيم النقاب عن انضمام الموهبة الإماراتية الصاعدة في رياضة الزوارق السريعة منصور المنصوري «23 سنة».

وقدمت مؤسسة الفيكتوري تيم النجم الجديد رسمياً أمس بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

ورحب حريز المر بالمتسابق الجديد، مشيراً إلى أهداف المؤسسة هي توفير الفرص المناسبة لشباب الدولة ممن أثبتوا الجدارة والتفوق في الميادين والساحات الدولية، مشيراً إلى أن منصور احد الأبطال الواعدين الذين تألقوا في المنافسات.

وقال: مؤسسة الفيكتوري ستوفر لبطلنا الرعاية التامة حتى يتابع مشواره الناجح في عالم سباقات الزوارق السريعة -أف 4 أس- سواء في تكملة الموسم الحالي مشاركاً لمسيرة الفريق على متن زورق فيكتوري 27 مع زميله بطلنا محمد المطلعي قائد زورق فيكتوري 3 في سباقات الجائزة العالمية -أف 4 أس- أو باقي أعضاء الفريق المتسابقين العالميين أحمد الهاملي والأميركي شون تورنتي نجمي فريق فيكتوري -فورمولا1، وهي الفئة الأكبر والأعلى مستوى.

وأكد أن الظهور الأول لبطلنا سيكون في الجولتين المتبقيتين بأبوظبي والشارقة في النصف الأول لشهر ديسمبر المقبل.