«دبي الرياضي» يحدد مناطق مرور مسيرة المشي 24 ساعة

دبي (الاتحاد)

حدد مجلس دبي الرياضي مسارات النسخة الثانية من فعالية «مسيرة دبي للمشي 24 ساعة» التي ينظمها المجلس بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية 23 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 24 ساعة متواصلة على مسافة 100 كيلومتر.

وتنطلق المسيرة من خلف سن سيت مول، ويسير جميع المشاركين على الممشى المخصص لممارسة رياضة المشي والجري على شاطئ بحر جميرا بعيداً عن حركة سير السيارات والطريق الرئيسي، حتى يصلوا إلى فندق جميرا بيتش المجاور لبرج العرب، ثم يعود المشاركون من ذات الطريق، وصولاً إلى قناة دبي المائية، حيث يسيرون على حافة القناة، وصولاً إلى منطقة مراسي الخليج التجاري، ثم يعودون من ذات الطريق إلى نقطة النهاية خلف مركز سن سيت للتسوق.

وتقوم الفرق المشاركة في الفعالية بتقسيم أعضاء الفريق إلى أربعة أقسام، حيث يتكون كل فريق من عشرين شخص، بالإضافة إلى مدير الفريق، بحيث يسير كل خمسة أفراد من الفريق مسافة 25 كيلومتراً يقومون بعدها بتسليم الراية إلى خمسة أفراد آخرين ليواصلوا المشي لمسافة أخرى، حتى ينتهى المطاف بالفريق كاملاً إلى ذات المكان الذي بدأت عنه الفعالية في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر.

وسيتم وضع شريحة إلكترونية في كاحل كل مشارك لتحديد النتائج، ويشترط على جميع المشاركين عبور بساط التوقيت في نقطة البداية، واجتياز بساط التوقيت في جميع نقاط الاستراحة التي حددت كل 25 كيلومتراً حتى الختام، وذلك لاعتماد النتائج وتقدير المسافة والزمن، وقامت اللجنة المنظمة بوضع مراقبين على امتداد خط سير الفعالية بشكل مستمر ضماناً لعدالة السباق، وستكون هناك محطات تزود بالمياه والعصائر كل مسافة 2.5 كيلومتر على طول طريق المسيرة، كما ستكون هناك محطات استراحات وطعام كل 5 كيلومترات طول مسافة الطريق.

وأطلق مجلس دبي الرياضي الحملة الإعلامية الترويجية للحدث عبر القنوات الإذاعية، والصحف المحلية العربية والإنجليزية، وذلك لتعريف الجمهور بالمسيرة والأماكن التي سيمرون خلالها ومسافتها، ولإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المجتمع للتسجيل للمشاركة في هذا الحدث الأول من نوعه، وتتضمن الحملة التعريف بكيفية المشاركة ومناطق مرور المسيرة.

ومن جهة ثانية، يواصل المجلس عقد الاجتماعات التنسيقية مع المؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة الاستعدادات لتنظيم المسيرة وتأمين مسارات المشاركين وضمان أمنهم وسلامتهم، واختيار المتطوعين والمحكمين ومراقبي المسيرة، كما عقد لقاءات عدة لمناقشة وسائل النقل التلفزيوني المباشر والتغطية الإعلامية للمسيرة من لحظة انطلاقها وحتى انتهائها، والفعاليات التي تليها.

وسيكون باب التسجيل مفتوحاً في المسيرة حتى يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، حيث يتوجب على المشاركين تكوين فرق يتألف كل واحد منها من عشرين شخصاً، بالإضافة إلى مدير الفريق، ويقطع كل خمسة أشخاص في الفريق مسافة 25 كيلومتراً يقومون بعدها بتسليم الراية لخمسة آخرين ليواصلوا المشي لمسافة جديدة، وهكذا حتى انتهاء المسيرة، ويمكن لأي فريق اختيار مواصلة المسافة كاملة دون توقف، إذا سمحت له حالته الصحية بذلك.

وستحدد اللجنة المنظمة موعداً لعقد لقاء تعريفي مع مديري الفرق المشاركة في الحدث، وذلك في مقر المجلس، لشرح أنظمة لفعالية والقوانين التي سيتم تطبيقها وآليات تحديد الفائزين، كما سيتم تسليم القمصان الخاصة بالحدث إلى مديري الفرق المشاركة والمثبت عليها الأرقام مع خريطة الطريق والشرائح الإلكترونية، ويقوم كل مدير فريق بتوزيعها على أعضاء فريقه المشاركين معه.