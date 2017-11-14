حلبة ياس تستضيف «تحدي دبي للياقة» اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تستضيف حلبة مرسى ياس، مساء اليوم، ختام فعالية «تدرب في ياس» التي تقام بشكل أسبوعي على مضمار حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام أحداث اليوم الختامي في الخامسة والنصف مساء، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين، فضلاً عن الشخصيات الرياضية العامة، إضافة إلى أعضاء اللجنة العليا المحلية للأولمبياد الخاص، إلى جانب مشاركة مميزة لأصحاب الهمم.

ويأتي على رأس المشاركين العالميين العداءة الأميركية الشهيرة أليسون فيلكس التي توجت بعدد من الميداليات الذهبية على الصعيد العالمي في عدة مناسبات وبطولات دولية.

وتعد مبادرة «تحدي دبي للياقة» الحدث الأول من نوعه على الإطلاق لما يتضمنه من أنشطة متعددة، تضم جميع أشكال الأنشطة البدنية الرياضية، من المشي والرياضات الجماعية وأنظمة اللياقة البدنية المكثفة وتمارين الآيروبيك وكرة القدم، واليوغا وقيادة الدراجات الهوائية وغيرها الكثير.