الجزيرة يتصدر أنديتنا بـ15 ميدالية

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر فريق الجزيرة ترتيب أنديتنا في بطولة الأردن الدولية للجو جيتسو التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان برصيد 1350 نقطة، محرزاً 10 ميداليات ذهبية و5 فضيات متقدماً على 11 فريقاً مشاركاً من مختلف أنحاء العالم مثلها 119 لاعباً.

وحقق زايد البريكي وزايد الكثيري وزايد الدرمكي وعبدالرحمن الكعبي وخالد مالك وخليفة السويدي ذهبيات فريق الرجال، فيما حققت لطيفة المنصوري وزهرة الظاهري وشريفة النعماني وعايشة المهيري ذهبيات فريق السيدات.

وعبر محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى، عن فخره واعتزازه بإنجازات فخر أبوظبي في البطولة وقدم التهنئة والتبريك للاعبين على تتويجهم الرائع، وأهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري للنادي رئيس مجلس الشرف، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الشرف رئيس النادي، وإلى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، الذين كان لرؤيتهم الحكيمة وتوجيهاتهم المستمرة في الرعاية الكبيرة باللعبة الأثر الكبير في تطورها ليرتقي فخر أبوظبي أعلى المراتب.

وقال: «اللاعبون يستحقون التهنئة والتكريم بعد أن أوفوا بما وعدوا قبيل البطولة والتزموا باللعب بكل طاقتهم لتحقيق المزيد من النقاط لترفع من سقف الطموحات ولتزيد من قوة المنافسة على لقب أفضل نادٍ بالدولة في 2017».