الجزيرة يتصدر أنديتنا بـ15 ميدالية

أبوظبي (الاتحاد)
تصدر فريق الجزيرة ترتيب أنديتنا في بطولة الأردن الدولية للجو جيتسو التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان برصيد 1350 نقطة، محرزاً 10 ميداليات ذهبية و5 فضيات متقدماً على 11 فريقاً مشاركاً من مختلف أنحاء العالم مثلها 119 لاعباً.
وحقق زايد البريكي وزايد الكثيري وزايد الدرمكي وعبدالرحمن الكعبي وخالد مالك وخليفة السويدي ذهبيات فريق الرجال، فيما حققت لطيفة المنصوري وزهرة الظاهري وشريفة النعماني وعايشة المهيري ذهبيات فريق السيدات.
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وقال: «اللاعبون يستحقون التهنئة والتكريم بعد أن أوفوا بما وعدوا قبيل البطولة والتزموا باللعب بكل طاقتهم لتحقيق المزيد من النقاط لترفع من سقف الطموحات ولتزيد من قوة المنافسة على لقب أفضل نادٍ بالدولة في 2017».