ساني.. هدية السيتي للعالم

محمد حامد (دبي)

أصبح ليروي ساني نجم مان سيتي والمنتخب الألماني حديث العالم الموسم الحالي، حيث يواصل رحلة الإبداع والتوهج، ليصبح في عيون الجميع المفاجأة الأكثر سعادة في عام 2017، فقد نجح في تسجيل وصناعة 15 هدفاً لمان سيتي في 17 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، والأهم أنه ساهم بهذه الحصيلة في قيادة فريقه للفوز في 16 مباراة والتعادل في واحدة، وتجنب الخسارة محلياً وقارياً.

ويقف ساني على أعتاب «المجد المبكر»، إذ لا يوجد منافس له على الساحة الدولية في فئته العمرية أو ما يكبرها بقليل حالياً، صحيح أن مبابي يملك الموهبة ولكنه يميل إلى الأداء الفردي، كما يتمتع إيدن هازارد بمكانة كبيرة ولكنه لاعب مزاجي، وفي صفوف سيتي يتألق دي بروين، إلا أنه تألق يغلفه الهدوء بعيداً عن القوة الانفجارية للموهبة التي يتمتع بها ساني، كما أن ديبالا جوهرة اليوفي لم يتمكن بعد من العثور على مكان له في تشكيلة التانجو، وملخص القول إن النجم الألماني الواعد يسير بخطى واثقة أكثر من غيره لتهديد عرش ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المستقبل القريب.

نجم مان سيتي البالغ 21 عاماً هو هدية مان سيتي للعالم، فقد نجح بيب جوارديولا في أن يصنع منه شيئاً كبيراً في غضون عدة أشهر، وهو الذي منح بعضاً من بريقه الموسم الماضي، إلا أنه أصبح اللاعب الأكثر تأثيراً في صفوف سيتي بالموسم الجاري، حيث لا يقترب منه أي لاعب على المستوى الرقمي على الأقل، فقد تفوق على أجويرو وسترلينج ودي بروين، وغيرهم من نجوم البلو مون الذين يقودون الفريق لتقديم أفضل مواسمه على الإطلاق حتى الآن.

وتحدث رايان جيجز أسطورة مان يونايتد ورمز انتصاراته وبطولاته في الربع قرن الأخير، عن ساني قائلاً إنه يتمنى رؤيته في النصف الأحمر من مدينة مانشستر، وهي إشادة تاريخية أتت من رمز الجيران، وأسطورة المنافس الأبدي لسيتي في مدينة مانشستر، واللافت في الأمر على حد قول صحيفة «مانشستر إيفيينج نيوز» التي تهتم بأخبار المدينة العريقة كروياً، قولها إن جيجز لم يقع اختياره على دي بروين، أو سيلفا، ولم يفكر في سترلينيج أو غيرهم من نجوم البلو مون، بل ذهب بفكره مباشرة إلى ساني.