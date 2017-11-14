«أمازون» تقدم إنجازات سيتي عبر «برايم فيديو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أمازون» ومانشستر سيتي عن إطلاق سلسلة حلقات وثائقية جديدة وحصرية، عبر أمازون برايم فيديو تصور من خلالها كواليس انتصارات وإنجازات فريق نادي مانشستر سيتي، الفائز بلقب البطولة 4 مرات وصولاً إلى منافساته الحالية في الدوري الممتاز لموسم 2017/‏‏‏ 2018.

وستقدم النسخة الأصلية لسلسلة الحلقات الوثائقية، التي تبث عبر أمازون برايم فيديو لجمهور المشجعين، لمحة عن النادي وتاريخه العريق ومدربه الأسطوري بيب جوارديولا، إلى جانب الأحداث الأسبوعية التي تستجد في حياة اللاعبين الذين يتصدرون حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال هيذر شوستر، رئيس الإنتاج في أمازون أوريجينالز: ستتيح هذه النسخة الأصلية الجديدة لسلسلة الحلقات الوثائقية التي تبث عبر - أمازون برايم فيديو – تجربة حصرية وغير مسبوقة للتعرف عن كثب على أسرار وقصص نجاح فريق نادي مانشستر سيتي، الحائز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد أكثر فرق كرة القدم شهرة وتقديراً في العالم. وأضاف: هناك العديد من القصص المثيرة وراء نجاحات مدربي ولاعبي النادي، ونحن متحمسون جداً للتعاون مع «البلومون» لإنتاج وتقديم تجربة مشاهدة مشوقة ترضي وتفوق توقعات جميع أعضائنا من مشتركي خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب: برايم.

وعلق فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي بالقول: نحن مسرورون لتأسيس هذه العلاقة الاستراتيجية مع أمازون، إحدى الشركات الرائدة في العالم. وأضاف: تشكل «أمازون برايم فيديو» منصة مثالية لاحتضان هذا المشروع المتميز، الذي سيوفر للجمهور تجربة استثنائية، للتعرف على كواليس وخفايا منافسات سيتي في الدوري الإنجليزي، كما لم يسبق له من قبل. خصوصاً أن هذا المشروع يتزامن مع العصر الذهبي للسيتي من خلال ما يحققه من انتصارات، وواصل: إننا، من خلال تعاوننا مع خدمة أمازون ذات المستوى العالمي، سنتمكن من مشاركة هذه النجاحات مع جميع مشجعي ومحبي كرة القدم في العالم.

وتصحب سلسلة الحلقات الوثائقية المشاهدين في جولة استطلاعية، يتعرفون من خلالها على كواليس وخفايا منافسات ومباريات فريق سيتي خلال الموسم الحالي، حيث تصور الحلقات أعضاء الفريق أثناء تدربهم في مرافق التدريب الرائدة عالمياً في أكاديمية سيتي لكرة القدم، وتغطي كذلك مقابلات مع مدير الفريق واجتماعات مع المسؤولين التنفيذيين في النادي.