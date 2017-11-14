كرواتيا تحلق إلى «المونديال» بـ 5 / 5

أثينا، بازل (رويترز)

حجزت كرواتيا مقعدها في كأس العالم العام المقبل، بعد أن فرضت التعادل من دون أهداف على اليونان، لتحسم تأهلها بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لملحق التصفيات.

وبعد إنجاز الجزء الصعب من المهمة قبل 4 أيام، بالفوز في لقاء الذهاب في زغرب، أكمل فريق المدرب زلاتكو داليتش المهمة بشكل مريح أمام منافسه اليوناني، الذي بدا أفضل من الناحية الهجومية والبدنية. وبرغم الأداء الشجاع لأصحاب الأرض، فإن كرواتيا كانت الأقرب لهز الشباك، عندما ارتدت تسديدة إيفان بريشيتش من القائم في الشوط الأول.

وتماسك الضيوف لتتأهل كرواتيا بسهولة إلى النهائيات المقررة في روسيا العام المقبل.

ولم ينجح أي فريق في تعويض تخلفه بنتيجة 4-1 في الذهاب في هذه المرحلة من التصفيات، ولم يخسر المنتخب الكرواتي الآن في المرات الخمس التي خاض فيها ملحق تصفيات بطولة كبرى.