نجوم «الطائرة» يختارون «الساحرة» لأبنائهم!

أسامة أحمد (دبي)

من البدهي أن يسير الأبناء على خطى الآباء، ولطالما تمنى الآباء أن يمضي أبناؤهم على «الدرب» ذاته الذي ساروا عليه، ولكن هناك آباء أبدعوا في مجالات عدة، خاصة على الصعيد الرياضي، ولكنهم يرفضون أن يسلك الأبناء الطريق نفسه.

نجوم عدة تألقوا في سماء الكرة الطائرة، وبلغوا «عنان التوهج» على مدار سنوات طويلة في «الصالات المغلقة»، وتوقع الجميع أن يسير الأبناء على خطاهم، إلا أن الآباء رفضوا مع سبق الإصرار أن يكرر الأبناء تجاربهم، ودفعهم إلى ممارسة «الساحرة المستديرة»، من منطلق أن اختيارهم للكرة الطائرة لم يكن موفقاً.

فردان الفردان، ومحمد العطاس، وعائلة رجب قدموا الكثير للكرة الطائرة، لاعبين وإداريين ومدربين وحكاماً، ورغم هذا العشق الطويل للعبة، وجهوا أبناءهم إلى الابتعاد عنها، والانخراط في كرة القدم، وظهر بعضهم في عالم «المحترفين»، منهم حبيب الفردان لاعب المنتخب الأول وشباب الأهلي دبي، وأحمد العطاس لاعب المنتخب الأول و«فخر أبوظبي».

يرى فردان الفردان لاعب طائرة الوصل والحكم الدولي السابق لمدة 28 عاماً، والذي قدم حبيب إلى ملاعب الكرة أن ابنه حقق أحلاماً عدة، خلال مسيرته في كرة القدم، تمثلت في المشاركة في كأس العالم للشباب 2008، ودورة الألعاب الأولمبية «لندن 2012»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى مشاهدة ابنه في النسخة الجديدة لكأس العالم «مونديال روسيا 2018».