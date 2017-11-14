جماهير النصر تطالب زاراتي بالرحيل

وليد فاروق (دبي)
لم تقتصر خسائر النصر أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، على تلقي ثلاثة أهداف، والتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى، ولكنها أسهمت أيضاً في قطع روابط الثقة بين عشاق «الأزرق» والأرجنتيني ماورو زاراتي الذي نال النصيب الأوفر من غضب الجماهير التي لم تتردد في مطالبته بالرحيل من «قلعة العميد»، وهو الأمر المتوقع خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع التأكد من شفاء البرازيلي سانتوس فاندرلي، وقدرته على العودة إلى المستطيل الأخضر من جديد.
ومنذ انضمام زاراتي «30 عاماً» بدلاً من فاندرلي، لم ينجح اللاعب الأرجنتيني في كسب ود وثقة الجماهير التي تمنت أن يكون البديل المناسب لفاندرلي، والقادر على سد ولو جزءاً من الفراغ الكبير الذي تركه اللاعب البرازيلي غير المحظوظ مع النصر حتى الآن.
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وفي كأس الخليج العربي، شارك زاراتي في 134 دقيقة خلال مباراتين، ولم يحرز خلالهما أيضاً أي هدف، الأولى أمام حتا في الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام الجزيرة، وخسرها «العميد» بثلاثية، ليكون الإجمالي 6 مباريات «449 دقيقة»، وشهدت صيام اللاعب عن التهديف!
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وتطور الموقف خارج الاستاد، عندما حرصت بعض الجماهير «الغاضبة» على انتظار زاراتي عند الحافلة لتصب عليه جام غضبها، الغريب أن اللاعب انفعل، وكاد يشتبك مع أحد الجماهير، وسط حالة من «الهرج والمرج».