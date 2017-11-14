أكاديمية الوحدة تستقبل 60 لاعباً في أسبوع

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استقبلت أكاديمية الوحدة 60 لاعباً خلال أسبوع، من مختلف الفئات العمرية، عبر مكاتب خاصة بالفروع المختلفة، بجانب المقر الرئيسي للأكاديمية في الشهامة، ويقوم اللاعب بتعبئة نموذج خاص، ويوقعه ولي أمره، ويخضع الجدد لتدريب مفتوح يومي السبت والثلاثاء، للوقوف على مستوياتهم حسب مراحلهم العمرية، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي المراسيم، بالإضافة إلى مواليد الدولة في جميع المسابقات الرسمية وكل الأنشطة الرياضية.

وناشد عبد الله جعفر مدير الأكاديمية، دائرة التعليم والمعرفة، بدعم أكاديمية النادي، من خلال زيادة عدد المراكز بالمدارس، خاصة أن الأكاديمية تتلقى العديد من الاتصالات من أولياء الأمور، حتى يتم استيعاب هذه الإعداد بجانب الموجودين من اللاعبين المواطنين بفرق النادي المختلفة في جميع المراجل السنية ومدارس الكرة، وأيضاً مجلس أبوظبي الرياضي بدعم الأندية، في توفير البنية التحتية التي تساعدها على تطبيق قرار صاحب السمو رئيس الدولة.

وأوضح أن الآلية المتبعة هي نفسها التي تعتمدها الأكاديمية في استقطاب اللاعبين والمواهب من المواطنين، ولا يوجد أي تغيير عليها أو إضافة أشياء أخرى، مشيراً إلى أن القرار يعد تاريخياً وحكيماً من القيادة الرشيدة، ويمكن من الاستفادة من المواهب في الدولة من مختلف الجنسيات، ويساعد على زيادة قاعدة اللعبة، ويعود بالعديد من المكاسب، سواء فيناً وجماهيرياً، وحتى على صعيد الاستثمار بالنسبة للأندية.

وذكر عبدالله جعفر أن مبادرة نادي الوحدة بفضل توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مبيناً أن الوحدة يظل أبوابه مفتوحة دائماً لاستقبال المزيد من المواهب ممن يشملهم قرار صاحب السمو رئيس الدولة، وأن جميع إمكانيات الأكاديمية متاحة لهذه الفئات التي تجد الرعاية والاهتمام وصقل موهبتها، مثلما يحدث مع المواهب المواطنة طوال تاريخ الأكاديمية.

وأضاف: بعد صدور القرار أصبحت فرصة اكتشاف المتميزين أوفر وأكبر من ذي قبل، وهذا من شأنه أن يجعل رياضتنا بشكل عام وكرة القدم بوصفها اللعبة الشعبية الأولى موعودة بمستقبل أكثر إشراقاً.

من جهته، قال الهولندي أليكس زيروس المدير الفني لفرق 6 إلى 14 عاماً بالوحدة: القرار يستشرف المستقبل ويجعل قاعدة الاختيار بين اللاعبين أكبر، كما يمنح المزيد من المواهب فرص الانضمام لمختلف الفرق السنية لكرة القدم بالدولة، ويعزز بالتالي من قوة المنتخبات الوطنية، والأكاديمية تفتح أبوابها في أي وقت لتسجيل اللاعبين، وفقاً لقرار القيادة الرشيدة، ومن يرغب في الالتحاق بفرق الأكاديمية أو مدارس الكرة في النادي، عليه التوجه إلى مقر الأكاديمية في الشهامة، أو التواصل عبر رقم الهاتف الخاص بها، وبعد التسجيل يخضع اللاعب لبعض الاختبارات.

وأضاف: القرار يمنح الفرصة للكثير من اللاعبين من الجنسيات الأخرى الذين يملكون الإمكانات التي تؤهلهم للالتحاق بأي نادٍ في الدولة، ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الفرق في الأكاديميات، وتطوير كرة القدم في الدولة.