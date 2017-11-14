معتصم عبد الله (دبي)

خاطب الوصل بصورة رسمية إدارة الظفرة، بشأن مشاركة عبدالله النقبي، لاعب الفريق الحالي، في المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وكان النقبي انتقل إلى صفوف «الإمبراطور»، مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، وتنص شرط الإعارة بين الناديين، على عدم مشاركة اللاعب أمام فريقه السابق، في المسابقات الرسمية.

ويتطلع الوصل إلى التمسك بصدارته الحالية لترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، في مواجهة الظفرة المرتقبة، حيث من المنتظر أن تشهد تشكيلة الفريق اكتمال الصفوف، بعودة علي سالمين لاعب المنتخب الوطني، وعبدالرحمن علي، بعد شفائه من الإصابة، حيث غاب الثنائي عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ضيفه شباب الأهلي دبي، في الجولة الثالثة، لكأس الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

من جهته، وصف الأسترالي أنتوني كاسيرس لاعب وسط الوصل تجربته مع الفريق بالجيدة والممتعة، وقال: شعرت بالصدمة في البداية، بسبب درجات الحرارة والرطوبة العالية، لكنني اجتهدت في التدريبات، من أجل الاعتياد على الأجواء، وما زلت أسعى للتأقلم بشكل أفضل، مع المناخ والحياة بشكل عام في دبي، وعلى أسلوب التدريبات والمباريات مع الوصل، وأعتبر تجربتي الحالية تحدياً خاصاً بالنسبة، وأسعى للنجاح فيها بالتأكيد.

وانتقل كاسيرس «24 عاماً» إلى صفوف الوصل في الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته إلى ملبورن سيتي الأسترالي، حيث خاض مع «الإمبراطور» 10 مباريات في دوري وكأس الخليج العربي.

وأضاف لاعب الوسط الأسترالي: عرفت منذ اليوم الأول، أنني سألعب في صفوف فريق كبير وجماهيري بالدرجة الأولى، في ظل ضمه لعناصر مميزة من اللاعبين، تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو، حالياً أشعر بالرضا لترتيب «الفهود» في الدوري وكأس الخليج العربي، وأتمنى أن تبقى الحال كما هي عليها، حتى نهاية الموسم، وهذا لن يحدث إلا بالاجتهاد والعمل الشاق، ونحن مستعدون لهذا.

ولفت كاسيرس إلى الدعم الكبير الذي وجده من الثلاثي البرازيلي في صفوف الوصل، ليما ورونالدو وكايو، وأوضح: «قدموا لي مساعدة إضافية بالتأكيد، وكايو متحدث جيد بالإنجليزية، وأنا في الأصل أنحدر من جذور لاتينية، مما سهل الانسجام بشكل جيد داخل الملعب وخارجه، وأشعر بالكثير من التقدير والامتنان تجاههم وتجاه جميع اللاعبين والمدربين والإداريين».