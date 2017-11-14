40 حكماً مستجداً ينضمون إلى «قضاة الملاعب»

دبي (الاتحاد)

يشارك 40 حكماً في دورة الحكام المستجدين، بمقر اتحاد كرة القدم بالخوانيج في دبي، والتي تستمر حتى بعد غدٍ، تحت إشراف فريق عمل حكام المراحل السنية، برئاسة محمد الجنيبي عضو لجنة الحكام، ومعه صالح المرزوقي، وسلطان ساحوه، وعبد الواحد خاطر، وبحضور أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام.

وقال محمد الجنيبي: «إن الدورة تأتي ضمن إستراتيجية اللجنة، لاستقطاب أكبر عدد من المستجدين، بهدف توسيع القاعدة التحكيمية بالدولة وزيادتها، عبر تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وتكتسب الدورة أهميتها، لكونها أولى الدورات التدريبية التي يدخلها الدارس في مجال التحكيم، إذ يتلقى فيها الأسس والقوانين التحكيمية الأولية التي تساعده على البداية الصحيحة».

وأضاف: «قرار المشتركين في الانخراط في السلك التحكيمي، يعد من القرارات الجريئة والمهمة التي يتم اتخاذها في الحياة العملية لأي مشترك، لكون هذا القرار يترتب عليه مجموعة من المسؤوليات والمهام والواجبات التي يجب مراعاتها طوال حياة الحكم، وحتى بعد اعتزاله الصافرة».

ورحب أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، بالحكام المستجدين، موجهاً إياهم ببذل المزيد من الجهود خلال فترة تأسيسهم حكاماً، وضرورة تحليهم بالصبر والثقة العالية والمعرفة المتجددة طوال فترة التدريب وبعدها، لافتاً أنه يجب على الدارسين في هذه المرحلة، العمل على الاستفادة من كل المعلومات المتاحة وفهمها بالشكل الصحيح، حتى يجتازوا الاختبارات العملية التي تقام في نهايتها، حيث تشتمل الدورة على اختبارات عملية بالملعب، ومحاضرات نظرية طوال أيام انعقاد الدورة.