«الخلفية» تضرب لوفانور!

منير رحومة (دبي)

يواجه شباب الأهلي دبي ظروفاً صعبة، قبل مباراته مع دبا الفجيرة، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق، سواء الذين شاركوا مع المنتخب الأول أو الدوري، حيث تعرض لوفانور لإصابة قوية في «العضلة الخلفية»، خلال لقاء فريقه مع الوصل في كأس الخليج العربي، وإصابة محمد مرزوق خلال كرة مشتركة مع زميله إسماعيل أحمد في المباراة الودية لمنتخبنا الأول مع هاييتي، بالإضافة إلى استبعاد حبيب الفردان من قائمة «الأبيض»، نظراً لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن، من أجل تجهيز اللاعبين، حتى يستعيد شباب الأهلي جهودهم، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، تنهي معاناة «الفرسان الثلاثة»، مع النتائج السلبية التي تلاحقهم للمباراة الرابعة على التوالي، من دون فوز سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي.

وفي الوقت نفسه، تأخرت عودة السنغالي موسى سو إلى دبي، بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، حيث يخوض اليوم المباراة التي قرر «الفيفا» إعادتها بين جنوب أفريقيا والسنغال، وذلك بعد إيقاف الحكم الذي أدارها مدى الحياة، بناء على التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوزه 2-1 على نظيره السنغالي، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في التصفيات.

وينتظر أن تكتمل صفوف شباب الأهلي دبي غداً، بانضمام الدوليين وعودة موسى سو، حيث يعول كوزمين على عودة الروح للفريق، بعد الأداء القتالي الذي قدمه اللاعبون في مباراتهم الماضية أمام الوصل، ونجاح الهجوم في استعادة شهية التسجيل وإحراز هدفين، وبالتالي استغلال الظروف الإيجابية، من أجل تصحيح مسيرة الفريق، واستعادة النتائج الإيجابية، في مشوار الدوري، رغبة في الحفاظ على حظوظ «الفرسان الثلاثة» في المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الدوري، خاصة أن لقاء الجولة المقبلة يخوضه شباب الأهلي دبي على ملعبهم وأمام جماهيرهم.