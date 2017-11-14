7300 طلب تطوع لخدمة مونديال الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية «أبوظبي 2017»، برنامج تدريب للمتطوعين، حيث تلقت 7300 طلب تطوع في البطولة التي تقام من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين، وتقوم اللجنة حالياً، بمراجعة الطلبات لفرز المتطوعين، وتوزيعهم على مختلف اختصاصات العمل في البطولة، ضمن مجالات التسويق والاتصال، وإصدار ومراجعة التذاكر، والضيافة والاستقبال، والتأكد من الاعتمادات، وغيرها من المجالات المتاحة.

بدأت اللجنة المنظمة المحلية برنامجها التدريبي الذي يوفر للمتطوعين فرصة فريدة لحضور مجموعة من المحاضرات والدورات التدريبية على مدار الأسابيع القليلة المقبلة في أبوظبي والعين، لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات الضرورية والتدريب الشامل، بما يمكِّن الأفراد المختارين في نهاية البرنامج من تولي مسؤولياتهم المحددة، ويكسبهم خبرة المشاركة في حدث كروي عالمي، والمساهمة في إنجاح استضافة الإمارات، لنسخة جديدة متميزة من كأس العالم للأندية.

وأكد محمد الشاطري، مدير برامج التطوع في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، أن التفاعل الجماهيري مع البرنامج التطوعي للبطولة، فاق التوقعات، وعكس اهتمام وإدراك الجمهور للفرصة التطوعية المتميزة المتاحة، ضمن هذا الحدث الرياضي العالمي، مشيراً إلى أن المتطوعين هم عامل أساسي في دعم وإنجاح البطولة، وأن التطوع في حدث كروي يحظى بهذا الاهتمام العالمي، يكسب المتطوعين خبرات عملية وعالمية كبيرة، ومجالات معرفية متعددة، معرباً عن ثقته بقدرة الإمارات على إبهار العالم مجدداً وتقديم إحدى أنجح نسخ البطولة العالمية.

يقام البرنامج التطوعي للبطولة بالشراكة مع موقع www.volunteers.ae، ويعتبر أحد أكبر برامج استقطاب وتأهيل المتطوعين، حيث يأتي في إطار الالتزام المستمر للجنة المنظمة المحلية، بدعم ورعاية المواهب الكروية، وغرس وتعزيز الارتباط بكرة القدم والرياضة، عبر تمكين المتطوعين من العمل عن قرب مع نجوم الكرة العالمية ومعايشة تجربة عملية وتطوعية غير مسبوقة ضمن بطولة عالمية مميزة، حيث تواصل اللجنة العمل مع المدارس، والجامعات وأكاديميات كرة القدم لإلهام وتمكين الشباب من جميع أنحاء المنطقة، من خلال تقديم فرص تطوعية فعالة ضمن بطولات رياضية عالمية، مثل كأس العالم للأندية.

يذكر أن استضافة الإمارات للبطولة هذا العام، تأتي في أعقاب التنظيم الناجح لنسختي 2009 و2010، ويشارك في النسخة الجديدة سبعة فرق أبطال، هي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وريال مدريد الإسباني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، وينتظر تحديد هوية بطلي آسيا وأميركا الجنوبية في أواخر نوفمبر.

وتتضمن البطولة إقامة ثماني مباريات يحتضنها ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين خلال ديسمبر القادم وسط توقعات بحضور آلاف المشجعين من مختلف أنحاء العالم.