«الأبيض» يواجه «الأوزبكي» في «التجربة المعتمدة»

معتز الشامي (العين)

يختتم منتخبنا الوطني، معسكره التعارفي الأول، للجهاز الفني الجديد، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بخوض مباراة دولية ودية أمام أوزبكستان، على استاد خليفة بن زايد بنادي العين، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساء اليوم، وحصل اتحاد الكرة على اعتراف «الفيفا» بالمباراة، التي تدخل ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي، بوصفها مباراة دولية ودية تعتمد في التصنيف العالمي، بينما لم تحصل الودية الأولى التي خسرها «الأبيض» أمام هاييتي يوم الجمعة الماضي، على الصفة الرسمية. وشدد الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة الإيطالي زاكيروني، على ضرورة الاهتمام باعتماد التجارب الدولية الودية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، لضرب عصافير عدة بحجر واحد، منها الاستفادة من مواجهة منتخبات أعلى من «الأبيض» في التصنيف العالمي، وما يضيفه ذلك من مكاسب فنية واحتكاك، بالإضافة إلى السعي للتقدم في التصنيف العالمي، والوصول إلى مركز متطور خلال التجمعات المقبلة، وحتى قبل انطلاقة كأس آسيا «الإمارات 2019».

ويحاول زاكيروني استغلال التجربة الثانية والأخيرة في المعسكر التحضيري بمدينة العين، لبلوغ الانسجام بين اللاعبين من جانب، وبينهم وبين التكتيك والطريقة الفنية الإيطالية التي يريد تثبيتها، لتكون هوية فنية للمنتخب، وهي «3 - 4 - 3».

ومنذ اليوم الأول للتدريبات بدأ الجهاز الفني، في زرع طريقة «الكاتانيتشو» في قلوب وعقول اللاعبين، ويحتاج المنتخب لأكثر من تجمع ومباراة ودية، من أجل استيعاب جميع اللاعبين لما هو مطلوب منهم، خاصة أن «الأبيض» ظل يؤدي بطريقة واحدة في آخر 5 سنوات تحت قيادة المهندس مهدي علي، وهي 4-4-2.

وشدد زاكيروني على جميع المهاجمين، بضرورة استغلال الفرص، وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها المنتخب خلال تجربته الدولية الأولى التي خسرها أمام هاييتي، كما يتوقع أن تشهد مباراة اليوم الظهور الأول لعلي مبخوت مع المنتخب، بعد غيابه عن المباراة الأولى، بالإضافة إلى منح فرصة أكبر لجاسم يعقوب محمد العكبري، بجانب دور فني مهم للاعبي الوسط، الذي يعتبر بمثابة «كلمة السر» في تكتيك المنتخب تحت الإشراف الفني لزاكيروني، أما الخط الخلفي، فشهدت التدريبات خلال اليومين الماضيين، التركيز على علاج سلبيات التجربة الأولى، خاصة سرعة الارتداد إلى الخلف، عند فقدان الكرة، والتمركز الصحيح وعدم ترك مساحة لمهاجمي المنافس.